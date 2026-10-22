В Баку водитель автобуса отказался ехать дальше из-за конфликта с пассажиром - ФОТО

В Баку поведение водителя автобуса № 5 вызвало недовольство пассажиров.

Как сообщает 1news.az, соответствующие фотографии распространились в социальных сетях.

По имеющимся данным, после ссоры с одним из пассажиров водитель остановил автобус, вышел из транспортного средства и около 5 минут отказывался продолжать движение.

Утверждается, что водитель заявил остальным пассажирам, что из-за одного человека все они будут вынуждены ждать. Подобный поступок привел к поездке с задержкой и причинил неудобства находившимся в салоне людям.