От эфиров к защитным конструкциям: пропагандист Соловьев осваивает новый бизнес

Российский телеведущий Владимир Соловьёв, известный воинственной риторикой, учредил ООО «СВР Защита».

Основной вид деятельности компании — сборка и монтаж сборных конструкций.

Согласно информации, 50% доли в новой структуре принадлежит Рустаму Вахидову, генеральному продюсеру Solovyov LIVE.

Название компании и её специализация невольно вызывают вопросы. Не исключено, что бизнес может быть связан с металлическими защитными конструкциями и противодроновыми сетями, однако подтверждений этому пока нет.

При этом ранее Соловьёв поддерживал сбор средств на создание противодроновых сетей-коридоров вдоль дорог в рамках инициативы «Народного фронта».

Получается занятная бизнес-логика: сначала зарабатывать на воинственной риторике, а затем, возможно, — на защите от последствий войны. Двойная выгода? Пока это лишь ироничная интерпретация, а не установленная схема бизнеса телеведущего.

Это не первый проект в деловом портфеле Соловьёва: ранее его фонд учредил компанию «Наука.Инвестиции.Технологии». Теперь к списку добавилась «СВР Защита». Чем именно займётся новая структура, ещё предстоит выяснить.