В Госагентстве водных ресурсов отреагировали на инцидент у Хырдаланского круга - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На указанном адресе ливневка в кратчайшие сроки будет заменена новой, и проблема будет полностью устранена.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Также в ведомстве напомнили, что вопросы, связанные с открытыми или не имеющими крышек люками, находятся в центре внимания Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

«В целях определения текущего состояния крышек колодцев сточных вод на территориях проводятся регулярные мониторинги. Пропавшие по неизвестным причинам или поврежденные крышки колодцев заменяются новыми, а при возможности - ремонтируются», - говорится в информации.

Как отметили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, в тех случаях, когда в ходе осмотра выявляются факты, относящиеся к сфере ответственности других структур, об этом информируются соответствующие органы и ведется работа по принятию мер для решения проблемы.

В ведомстве также обратились к гражданам с призывом: «Просим водителей и пешеходов в случае столкновения с открытыми или поврежденными люками незамедлительно сообщать об этом в соответствующие структуры».

10:16

В социальных сетях распространились кадры того, как автомобиль провалился в открытый люк.

Как передает 1news.az, инцидент произошел в районе так называемого Хырдаланского круга.

Неисправность дорожной инфраструктуры на данном участке привела к очередной опасной ситуации.

Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Люди задаются вопросом о том, когда же наконец ответственные структуры примут меры в связи с подобными инцидентами, ставящими под угрозу жизнь и имущество водителей.

В связи с этим наша редакция направила официальный запрос в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

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