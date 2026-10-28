Трамп допустил неочный формат трехсторонних переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что его потенциальные трехсторонние переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не обязательно будут очными, но заверил, что это скоро произойдет.

«Я бы сказал, что это будет встреча. Они хотят провести встречу, так что посмотрим. Наверное, у нас получится это сделать. Это не обязательно делать в формате встречи, можно и по-другому. Но я бы сказал, что это случится довольно скоро», — сказал Трамп журналистам.

Запись его общения с прессой по прибытии на базу Эндрюс под Вашингтоном после участия в митинге в Техасе распространил пул Белого дома.