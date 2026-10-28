 До 5 000 манатов: в Азербайджане усилят наказание за угрозы лицам, сообщившим о коррупции | 1news.az | Новости
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Общество

До 5 000 манатов: в Азербайджане усилят наказание за угрозы лицам, сообщившим о коррупции

Фаига Мамедова12:55 - Сегодня
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До 5 000 манатов: в Азербайджане усилят наказание за угрозы лицам, сообщившим о коррупции

Штрафы за нарушение требований законодательства о государственной защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией, будут увеличены почти в 4 раза.

Как передает 1news.az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, обсужденном на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству 27 октября.

Так, согласно действующему законодательству, за нарушение требований законодательства о государственной защите лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях (то есть за разглашение сведений о лице, сообщившем о связанном с коррупцией правонарушении, конфиденциальность которых должна быть обеспечена, а также за угрозы, давление, оскорбление или причинение материального ущерба такому лицу либо его близким родственникам в связи с предоставленной им информацией), предусмотрен штраф в размере от 800 до 1 300 манатов.

В законопроекте же предлагается применять за эти деяния штраф в размере от 3 000 до 5 000 манатов.

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