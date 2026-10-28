Токаев поручил разработать новый Гражданский кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать новый Гражданский кодекс с возможностью его принятия до конца 2027 года.

"В современных условиях правовая система играет особую роль в успешном внедрении инноваций и повышении конкурентоспособности экономики. Действующий Гражданский кодекс был принят в 90-х годах прошлого века. Не будет преувеличением сказать, что кодекс полностью выполнил свою историческую миссию", - сказал Токаев в послании народу Казахстана.

Он отметил, что этот Гражданский кодекс разрабатывался для экономики переходного периода, когда о передовых технологиях не было и речи.

"Учитывая все это, считаю необходимым принять новый Гражданский кодекс, который станет правовой основой для планомерного перехода к экономике будущего. Это позволит обеспечить правовую стабильность для спокойной работы предпринимателей, инвесторов и граждан. Депутатам Курултая (парламента – ред.) совместно с правительством следует незамедлительно приступить к разработке этого важного документа", - пояснил президент Казахстана. По его словам, было бы целесообразно, чтобы парламент принял новый Гражданский кодекс до конца следующего года.

Источник: ТАСС