Президент: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией

В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией.

Важную роль в предотвращении коррупции играют совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация и обеспечение доступности государственных услуг, усиление общественного контроля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества в Баку.

Глава государства отметил, что за почти 30-летний период оккупации наших земель незаконная эксплуатация с участием иностранных субъектов наших природных ресурсов, в том числе месторождений полезных ископаемых, нанесла серьезный ущерб экологии региона. Значительная часть доходов, полученных в результате этих преступлений, была легализована через международные финансовые каналы.

«Цифровое развитие, особенно стремительное распространение искусственного интеллекта, наряду с расширением возможностей борьбы с коррупцией, создает условия для появления новых форм коррупции, злоупотребления цифровыми финансовыми инструментами. Эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений.

Уверен, что предстоящие в Баку дискуссии и выдвинутые предложения послужат дальнейшему углублению сотрудничества между государствами-членами ОИС в борьбе с коррупцией, укреплению доверия и устойчивому развитию наших стран», - отмечается в обращении.