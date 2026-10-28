Этот банк предлагает кредит минимум под 8,5%

Expressbank предлагает наличный потребительский кредит минимум под 8,5% годовых — для финансирования свадебных, ремонтных и туристических расходов в осенний сезон, а также для реализации финансовых планов.

По условиям кампании клиенты могут получить кредит наличными до 100 000 манатов на срок до 59 месяцев с комиссией от 0%.

И это ещё не все преимущества предложения!

Оформив кредит наличными от Expressbank сейчас, можно начать выплаты по основной сумме через 2 месяца.

Перейдите по ссылке, чтобы узнать подробнее об условиях кредита и порядке обращения.

Expressbank работает в общей сложности через 18 филиалов, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Барда, Ширван, Гусар, Хачмаз и Лянкяран. С продуктами и услугами банка можно ознакомиться на сайте www.expressbank.az , в Информационном центре 132, а также на официальных страницах банка в социальных сетях «İnstagram», «Facebook», «LinkedIN» и «Telegram».

ОАО «Expressbank» осуществляет деятельность на основании лицензии №119, выданной ЦБАР 30 декабря 1992 года. Адрес: г. Баку, ул. Ю.В.Чеменземинли, 134C.