Дорожная полиция предупредила пользователей электросамокатов о нарушениях правил движения - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана обратило внимание на участившиеся случаи нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей электросамокатов.

Как отмечается в обращении ведомства, среди наиболее распространенных нарушений - поездки вдвоем на одном самокате, проезд на запрещающий сигнал светофора, резкие и опасные маневры, а также создание препятствий для пешеходов.

В связи с этим дорожная полиция призвала пользователей электросамокатов ответственно относиться к участию в дорожном движении и строго соблюдать установленные требования. В частности, водителям необходимо следовать указаниям дорожных знаков и сигналам светофора, контролировать скорость передвижения и не создавать угрозу безопасности пешеходов.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность на дорогах зависит не только от соблюдения правил, но и от уважительного отношения к другим участникам движения. Пользователям электросамокатов напомнили о необходимости учитывать права и безопасность окружающих.