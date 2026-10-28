Reuters: хакерская атака на избирком США нарушила работу систем перед выборами

За неделю до промежуточных выборов в Конгресс США хакер попытался получить несанкционированный доступ к информационным системам Федеральной избирательной комиссии страны.

Об этом сообщает Reuters.

В связи с инцидентом интернет-сервисы комиссии были временно отключены. Информации об утечке данных пока нет.

После атаки также произошел сбой в работе систем, которыми пользуются политические организации. В результате они не могут подавать обязательные уведомления о расходах на предвыборные кампании.

Согласно действующим правилам, такие отчеты должны публиковаться в течение 24 или 48 часов. Как отмечает Reuters, произошедшее может повлиять на прозрачность финансирования предвыборных кампаний непосредственно перед голосованием.