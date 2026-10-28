 В Шеки массовое отравление затронуло и уличных кошек: Сколько еще животных погибнет? - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Шеки массовое отравление затронуло и уличных кошек: Сколько еще животных погибнет? - ФОТО - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова12:50 - Сегодня
В Шеки массовое отравление затронуло и уличных кошек: Сколько еще животных погибнет? - ФОТО - ВИДЕО

В Шеки последствия массового отравления бездомных животных затронули не только собак, но и уличных кошек

Стоит отметить, что новые случаи гибели животных были зафиксированы спустя всего день после публикации материала 1news.az о жестоком обращении с бездомными собаками в городе.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых собаки мучаются в судорогах и погибают после отравления. Кадры опубликовал зоозащитник Низами Рамазанов, сообщивший о подобных случаях в разных районах Шеки. На ушах некоторых погибших животных были заметны специальные бирки, свидетельствующие о прохождении ветеринарных процедур, включая стерилизацию и вакцинацию.

Кроме этого, ранее в распоряжении 1news.az появилась информация о том, что по факту массового отравления животных начато расследование, которое продолжается. 

Тем не менее, теперь стало известно и о гибели уличных кошек, а это уже указывает на то, что последствия распространения отравляющих веществ могут затрагивать и других животных, которые оказываются в местах, где оставлена опасная приманка.

Видео не рекомендуется к просмотру людям с повышенной чувствительностью.

Азербайджан издавна ассоциируется с особым отношением к кошкам, они давно стали привычной частью городских улиц, дворов и парков, а люди зачастую оставляют им еду, обустраивают места для сна, подкармливают возле магазинов и жилых домов. Для многих забота о кошках, живущих на улице, давно стала частью повседневной жизни. Поэтому особенно страшно видеть кадры, на которых гибнут животные, не способные причинить кому-либо вреда, а среди них - совсем маленький котенок, чья жизнь только начиналась. 

Большинство людей, особенно не имеющих какого-либо сострадания и базовой эмпатии, могли указывать в комментариях на то, что бездомные собаки представляют большую опасность людям. По их словам, подобные «методы» борьбы являются оправданными из-за страха их детей. Очень интересно, какие оправдания будут теперь, ведь какую опасность представлял котенок, который прожил только пару недель. 

В конечном итоге, сколько же еще собак и кошек должны погибнуть, прежде чем произойдет реальная реакция на происходящее? Сколько еще животных должны оказаться в судорогах на улицах, сколько еще беззащитных существ должны умереть в мучениях?

Возможно, кто-то ежедневно подкармливал этого котенка, ждал его возле дома, наблюдал, как он растет. А может, кто-то из жителей привык видеть его во дворе и даже не подозревал, что однажды найдет его мертвым.

Мы не знаем, сколько еще животных пострадало и сколько жертв может появиться в ближайшие дни, но именно эта неопределенность и пугает больше всего. Пока обстоятельства произошедшего не установлены, никто не может гарантировать, что опасность миновала.

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