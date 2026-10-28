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Для участников чемпионата мира U-15 ФИФА организован развлекательный фестиваль - ФОТО

Редакция 1news12:20 - Сегодня
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Для участников чемпионата мира U-15 ФИФА организован развлекательный фестиваль - ФОТО

В рамках чемпионата мира и фестиваля U-15 ФИФА в связи с днем отдыха для участников турнира в Деревне атлетов был организован развлекательный фестиваль.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в целях эффективной и интересной организации досуга участников была представлена специальная программа.

В программу фестиваля вошли музыкальные выступления местных артистов, танцевальные номера и интерактивные игры. Для участников были созданы зоны отдыха и развлечений, оснащенные настольными и компьютерными играми, а также организована ярмарка.

Часть участников турнира в день отдыха посетила Ичеришехер, ознакомившись с древней историей, богатым культурным наследием и историческими местами Баку. Эта прогулка предоставила юным футболистам возможность за пределами турнирной программы исследовать город и прочувствовать историческую атмосферу Баку.

Фестиваль также посетил президент АФФА Ровшан Наджаф. Президент АФФА ознакомился с условиями, созданными в Деревне атлетов, и организацией фестиваля.

День отдыха, организованный после напряженных отборочных матчей, предоставил юным футболистам возможность отдохнуть, физически и эмоционально восстановиться и подготовиться к следующему этапу турнира.

В то же время фестиваль создал особую среду для того, чтобы участники из разных стран могли пообщаться за пределами поля, ближе узнать культуру друг друга и ощутить азербайджанское гостеприимство.

Музыка, игры и совместные мероприятия способствовали установлению новых дружеских контактов между подростками из разных стран, укреплению взаимного уважения и командного духа. Таким образом, день отдыха стал не просто перерывом в интенсивной программе турнира, но и особенным днем, отражающим цель чемпионата мира и фестиваля U-15 ФИФА — объединять молодежь посредством футбола.

Финальный этап турнира продлится с 28 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе. 28 и 29 октября планируется проведение по 192 матча ежедневно, а 30 октября — 90 матчей. Чемпионат мира и фестиваль U-15 ФИФА завершатся 30 октября шестью финальными матчами, церемонией награждения и закрытия в Baku Crystal Hall.

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