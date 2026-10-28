Токаев поручил повысить минимальную зарплату в Казахстане до $240

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить с 1 января 2027 года минимальную зарплату в Казахстане до 110 тыс. тенге (порядка $240), или практически на треть.

"Мы будем продолжать поэтапно увеличивать минимальный размер заработной платы. Я поручаю правительству повысить минимальный размер заработной платы с 85 тыс. до 110 тыс. тенге. Эта задача должна быть реализована с 1 января следующего года", - сказал он, выступая с посланием народу Казахстана.

Таким образом, повышение составит порядка 29,4%. По словам президента, за счет этого вырастут доходы порядка 1,8 млн человек, в том числе 370 тыс. бюджетников. Также Токаев поручил повысить зарплаты участковым полицейским в следующем году примерно на 40%.

Минимальная зарплата в Казахстане - сумма, меньше которой не может оплачиваться труд при условии работы на полную ставку. В случае работы по сокращенному графику работник может получать и меньше данной суммы.

В последний раз показатель пересматривали в 2024 году, он также нужен для расчета ряда социальных выплат.