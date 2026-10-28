Иранский суд вынес приговор лауреату Каннского кинофестиваля Джафару Панахи

Тегеранский революционный суд заочно назначил иранскому кинорежиссеру азербайджанского происхождения Джафару Панахи наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство Emtedad, об этом заявил адвокат режиссера Мустафа Нили.

Помимо тюремного срока, Панахи на два года запретили выезжать за пределы страны и пользоваться социальными сетями. Кроме того, его банковские счета были заморожены.

Причины предъявленных режиссеру обвинений и подробности дела пока не раскрываются. В судебном решении также указано, что в настоящее время Панахи не проживает в Иране.

Джафар Панахи считается одним из наиболее известных представителей иранского авторского кино. В 2025 году его фильм «Простое совпадение» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Картина также была выдвинута на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий».

Стоит также отметить, что режиссер родился в городе Мианех, расположенном в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, где проживает значительная часть иранских азербайджанцев. Как известно, семья Панахи принадлежала к рабочему классу, а дома общалась преимущественно на азербайджанском языке. Персидский он использовал в общественной среде.

Ко всему этому, языковая и культурная среда региона находит отражение и в творчестве режиссера. В частности, в фильме «Никаких медведей» действие разворачивается в приграничной деревне, где персонажи разговаривают в том числе на азербайджанском языке.