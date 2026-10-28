 Погибшая школьница в Баку ранее говорила одноклассникам о суицидальных мыслях - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Погибшая школьница в Баку ранее говорила одноклассникам о суицидальных мыслях - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:32 - Сегодня
Погибшая школьница в Баку ранее говорила одноклассникам о суицидальных мыслях - ОБНОВЛЕНО

Появились новые сведения об обстоятельствах гибели ученицы седьмого класса, выпавшей из окна в Ясамальском районе Баку.

Как стало известно, мать девочки Г.Дадашевой скончалась три года назад в результате дорожно-транспортного происшествия. Ее отец проживает в Сальяне, а сама школьница жила в Баку у тети.

По словам очевидцев, незадолго до трагедии девочка рассматривала фотографию матери и говорила о желании быть рядом с ней. Также, как утверждают ее одноклассники, школьница ранее высказывала намерение покончить с собой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

12:58

По факту гибели школьницы проводится расследование.

Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование в связи с тем, что 28 октября учащаяся 7-го класса полной средней школы № 225, расположенной в Ясамальском районе города Баку, выпала с 4-го этажа школы и скончалась от полученных травм.

11:25

Ученица VII класса полной средней общеобразовательной школы № 225 (имя ученицы не указывается по соответствующим причинам) 28 октября выпала из окна IV этажа.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили из Управления образования города Баку.

Как говорится в сообщении ведомства, руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. К сожалению, от полученных травм школьница скончалась.

«В связи с инцидентом проинформированы семья ученицы и соответствующие структуры. Вопрос взят под контроль профильными ведомствами, начато соответствующее расследование.

Учитывая проведение расследования, общественность просят отнестись к вопросу с повышенной чуткостью и ссылаться на официальные заявления государственных структур», - говорится в информации.

11:00

В полной средней школе № 225, расположенной в Ясамальском районе Баку, произошел несчастный случай.

Как сообщает Oxu.Az, ученица 7-го класса школы выпала из окна.

В результате происшествия школьница скончалась.

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