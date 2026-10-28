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Парламент Армении одобрил соглашение с США по проекту TRIPP   

Редакция 1news13:18 - Сегодня
Парламент Армении одобрил соглашение с США по проекту TRIPP   

Национальное собрание Армении ратифицировало рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

За принятие документа проголосовали 63 депутата, 32 высказались «против», воздержавшихся не было. 

После прохождения парламентских процедур соглашение будет направлено на подпись президенту страны для завершения процесса ратификации.

Проект TRIPP направлен на развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры, включая железные дороги, автомобильные магистрали, трубопроводы и линии связи. В правительстве Армении рассчитывают, что реализация этой стратегической инициативы привлечет в страну многомиллиардные международные инвестиции и укрепит региональную стабильность.

Национальное собрание Армении также ратифицировало устав международной организации «Совет мира» (Board of Peace), созданной по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации и восстановления сектора Газа.   

В ходе прошедшего голосования документ получил широкую поддержку парламентариев: «за» проголосовали 90 депутатов, противников инициативы не оказалось («против» — 0), а 8 человек воздержались. Ранее, в апреле текущего года, устав Совета мира был утвержден правительством Армении. После одобрения законодательным органом документ будет направлен на подпись президенту страны для завершения процедуры ратификации.

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