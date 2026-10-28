«Армения давно прекратила работу в ОДКБ»: Мирзоян — о заявлении Бордюжи

Армения давно прекратила участие в работе ОДКБ и заморозила свое членство в организации.

Об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян, комментируя слова бывшего генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи о необходимости исключить Армению из организации.

"Мы не видим возможности возвращения в организацию и изменения своего отношения", — сказал Мирзоян на совместном брифинге со словенским коллегой в Ереване, передает Sputnik Армения.

«Армению следует исключить из ОДКБ, поскольку республика фактически не участвует в деятельности организации, но при этом сохраняет право влиять на принимаемые решения», — такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ранее бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

По его словам, несмотря на заморозку участия, Армения формально остается полноправным членом организации, где все решения принимаются консенсусом. Следовательно, позицию Еревана по-прежнему необходимо учитывать, хотя она, по оценке Бордюжи, уже противоречит деятельности ОДКБ.

«Я бы их исключил. Взносы не платят, участие не принимают. Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры. Но так как у них двойственная позиция, что мы не выйдем и работать не будем, и не участвуем, и не хотим, — их надо исключить», — заявил Бордюжа.