Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Это – великолепный турнир. Участие 189 команд из разных стран мира и большого числа юных футболистов – прекрасный опыт.

Многие из них впервые посещают зарубежную страну, проводят здесь время, общаются со сверстниками из других стран. Уверен, для некоторых это станет одним из самых запоминающихся событий в их жизни.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, находящийся в нашей стране в связи с чемпионатом мира по футболу U-15 в Баку.

Он высоко оценил организацию и особенно подчеркнул работу азербайджанских арбитров: «Созданные условия тоже великолепны. Всего три месяца назад здесь была пустая площадка, а теперь построен такой спортивный комплекс. Это действительно здорово. Я также хотел бы сказать несколько слов об азербайджанских арбитрах. Без их участия проведение этих соревнований было бы невозможно. Арбитры работают очень ответственно и прекрасно. Они судят по две-три игры в день. Выражаю свою благодарность АФФА и местным арбитрам за их работу на этих соревнованиях. Я много раз бывал в Азербайджане. Каждый визит приносит мне радость, потому что я вижу происходящие здесь перемены и развитие. С каждым приездом я становлюсь свидетелем всё более впечатляющих результатов».