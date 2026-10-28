 Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Редакция 1news13:37 - Сегодня
Читать на других языках:English
Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Это – великолепный турнир. Участие 189 команд из разных стран мира и большого числа юных футболистов – прекрасный опыт.

Многие из них впервые посещают зарубежную страну, проводят здесь время, общаются со сверстниками из других стран. Уверен, для некоторых это станет одним из самых запоминающихся событий в их жизни.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, находящийся в нашей стране в связи с чемпионатом мира по футболу U-15 в Баку.

Он высоко оценил организацию и особенно подчеркнул работу азербайджанских арбитров: «Созданные условия тоже великолепны. Всего три месяца назад здесь была пустая площадка, а теперь построен такой спортивный комплекс. Это действительно здорово. Я также хотел бы сказать несколько слов об азербайджанских арбитрах. Без их участия проведение этих соревнований было бы невозможно. Арбитры работают очень ответственно и прекрасно. Они судят по две-три игры в день. Выражаю свою благодарность АФФА и местным арбитрам за их работу на этих соревнованиях. Я много раз бывал в Азербайджане. Каждый визит приносит мне радость, потому что я вижу происходящие здесь перемены и развитие. С каждым приездом я становлюсь свидетелем всё более впечатляющих результатов».

Поделиться:
301

Актуально

Мнение

Кризис ООН: Баку назвал формулу реабилитации международного права 

Политика

Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА

Общество

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Общество

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Спорт

«Реал» Мадрид принес официальные извинения китайскому народу за высказывание Мбаппе

Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Для участников чемпионата мира U-15 ФИФА организован развлекательный фестиваль - ФОТО

Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

FIFA: Азербайджан полностью готов к чемпионату мира U-15 - ВИДЕО

Азиатская конфедерация футбола поддержала Инфантино на новый срок во главе ФИФА

Арсен Венгер уже в Баку

Последние новости

Минздрав прокомментировал объявления о платном донорстве яйцеклеток - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 50 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

В Армении наложили арест на имущество бывшего спикера парламента

Сегодня, 15:15

В Азербайджане установят ограничения на подарки для должностных лиц

Сегодня, 15:04

Предприниматель в Баку устроил скандал с полицейскими

Сегодня, 15:02

Рамиз Мехтиев исключен из числа действительных членов НАНА

Сегодня, 15:00

В Азербайджане проведут мониторинг на птичий грипп - ФОТО

Сегодня, 14:58

Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ

Сегодня, 14:40

В Хырдалане заменили ливневку, в которую провалилась машина - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Официально подтверждено участие Азербайджана в «Евровидении-2027» - ФОТО

Сегодня, 14:30

Кризис ООН: Баку назвал формулу реабилитации международного права 

Сегодня, 14:13

Пашазаде: Достижения Азербайджана и его независимая политика беспокоят многих

Сегодня, 14:10

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Сегодня, 14:03

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:00

«Реал» Мадрид принес официальные извинения китайскому народу за высказывание Мбаппе

Сегодня, 13:50

США предупредили страны Персидского залива, что могут провести в регионе «короткую, но интенсивную военную кампанию»

Сегодня, 13:40

Пьерлуиджи Коллина: В Баку создан великолепный спортивный комплекс

Сегодня, 13:37

Погибшая школьница в Баку ранее говорила одноклассникам о суицидальных мыслях - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:32

«Армения давно прекратила работу в ОДКБ»: Мирзоян — о заявлении Бордюжи

Сегодня, 13:30

На фоне подготовки TRIPP Армения создала комиссию по границе с Ираном

Сегодня, 13:27
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,Сегодня, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34