Болсонару больше не называет себя законным президентом Бразилии

Бразильский сенатор и экс-кандидат в президенты страны Флавиу Болсонару в своем аккаунте в X удалил письмо, в котором назвал себя «избранным президентом».

В обновленной версии «письма к бразильской нации» он указал себя как «лидер Бразилии».

«Я хочу сказать не только своим 60 миллионам избирателей, но и всему бразильскому народу, что я — лидер, и что преступники, укравшие выборы в Бразилии, являются частью преступной организации, установившей тиранию», — написано в обновленном сообщении. Болсонару также заявил, что перевез свою семью в США из-за «политизации судебной системы в Бразилии» и теперь намерен возглавить бразильскую оппозицию, находясь за границей.

В первом варианте письма Болсонару назвал себя «истинным избранным президентом Бразилии».

Второй тур президентских выборов в Бразилии прошел 25 октября. По итогам обработки 100% бюллетеней действующий президент Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%.

Источник: Коммерсант