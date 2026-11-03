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Общество

Суд в Баку освободил от ответственности мужчину, избившего супругу из-за бытового шума

Фаига Мамедова10:41 - Сегодня
Суд в Баку освободил от ответственности мужчину, избившего супругу из-за бытового шума

В Насиминском районе Баку перед судом предстал мужчина, избивший свою жену.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Р. Мамедов (1969 года рождения) ударил кулаком свою супругу С. Мамедову (1975 года рождения) и избил ее.

В результате женщина получила травму: из-за крупной подкожной гематомы в области левого виску, левой скулы и левой околоушно-жевательной зоны у нее было ограничено движение в височно-нижнечелюстном суставе, сопровождающееся болью и отеком.

После того как женщина обратилась к врачу, в отношении ее мужа было возбуждено уголовное дело по статье 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.

Выяснилось, что инцидент произошел около 00:15 в доме, где проживала семья. Так, 57-летнего мужчину, спавшего ночью, побеспокоил шум стиральной машины. Он с криками потребовал, чтобы жена выключила ее, после чего набросился на женщину и ударил ее кулаком.

Материалы уголовного дела были направлены в Насиминский районный суд. На судебном заседании потерпевшая заявила, что примирилась с мужем, возникшие между ними разногласия улажены и претензий к нему она не имеет.

Решением суда подсудимый был освобожден от уголовной ответственности, а уголовное преследование в отношении него было прекращено.

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