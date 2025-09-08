Рэпера Тимати объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов).

Информация об этом содержится в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

Согласно данным, Тимати разыскивается с 1 июля 2025 года. Ранее, 13 июня, СБУ заочно предъявила ему обвинения по статье о нарушении порядка въезда на оккупированные территории Украины.

Отмечается, что Тимати неоднократно посещал Крым после его аннексии Россией, в том числе выступал на концертах. С 2017 года он так же числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»

Джамиля Суджадинова