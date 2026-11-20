В Сабирабадском районе 17-летний подросток, по имеющейся информации, похитил 15-летнюю девочку.

Это уже второй подобный случай, произошедший в одном и том же селе за последние два месяца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xitab24.az, инцидент был зафиксирован утром 19 ноября в селе Джавад.

Отметим, что в октябре в этом же населённом пункте произошёл аналогичный случай: 17-летний юноша похитил 14-летнюю девочку с целью женитьбы.

2 октября сотрудники полиции установили местонахождение несовершеннолетних и вернули их семьям.