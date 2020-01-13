26 лет назад: Зия Буниятов в гостях у Леонида Якубовича на шоу «Поле чудес» - ВИДЕО

На Facebook странице «Ночной Баку» представлен отрывок из архивного выпуска программы «Поле чудес», одним из участников которой был Герой Советского Союза Зия Мусаевич Буниятов.

Советский и азербайджанский учёный, востоковед, академик Академии наук Азербайджана, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Зия Буниятов стал участником программы «Поле чудес», которую долгие годы ведет Леонид Якубович, в 1994 году.

Программа с участием З.Буниятова была посвящена Дню победы над фашизмом 9 мая – в ходе программы Герой Советского Союза рассказал о том, что пошел на фронт, когда ему еще не было и 18 лет, отметив, что командовал 213-й штрафной ротой 5-й ударной армии и дошел до Берлина.

На «Поле чудес» у Зии Буниятова был шанс выиграть миллион рублей, однако ему не удалось угадать, в какой из двух предложенных ему на выбор шкатулок лежат деньги, но при этом Л.Якубович не стал отстранять его от игры.

З.Буниятов подарил ведущему программы азербайджанский ковер с изображением Низами Гянджеви (в то время отмечалось 850-летие поэта), а также миниатюры на пяти языках – как все это происходило, смотрите в видео, приведенном для просмотра ниже.

Читайте по теме:

Рахиб Азери выиграл суперигру в «Поле чудес» и угостил Леонида Якубовича шах-пловом - ФОТО - ВИДЕО

Мурад Дадашов подарил Леониду Якубовичу футболку «Карабаха» и другие подробности нового выпуска программы «Поле чудес» - ФОТО - ВИДЕО

Леонид Якубович: «В Баку чувствую себя как дома»

В.Ф, Г.Р.