АФФА отстранила от футбола двоих игроков за участие в договорных матчах

Сегодня состоялось внеочередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает azerisport.com, по его итогам было принято следующее решение: согласно результату расследования специальной комиссии и экспертов по договорным матчам, действующих при АФФА, а также информации, поступившей в АФФА от УЕФА в связи с подозрительными моментами, зафиксированными в ряде матчей ФК «Агсу», выступающего в первом дивизионе Азербайджана по футболу, было выявлено, что игроки этого клуба Эльчин Гашимов и Руслан Мирзалиев участвовали в манипуляции результатами матчей.

С учетом отзывов комиссии и экспертов, информации и отчетов УЕФА, пока продолжается расследование им обоим запрещена любая деятельность, связанная с футболом.

По этому поводу АФФА обратится в соответствующем порядке в правоохранительные органы. (АФФА)

В свою очередь, добавим, что пока неизвестно, за какие матчи с участием «Агсу» могут быть даны технические поражения. На данный момент, «Агсу» после 7-и туров набрал 4 очка и идет на 12-м, предпоследнем месте.

1news.az