Apple выпустит бюджетный iPhone

Подрядчики американской Apple Inc планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале текущего года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал, что новый смартфон будет представлен в марте. Сборкой будут заниматься Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.

Это будет первая бюджетная модель iPhone после iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла $399. Новая модель с дисплеем 4,7 дюйма будет похожа на iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Смартфон iPhone 8 остается в продаже, его цена начинается от $449.

Ожидается, что новая модель будет иметь кнопку Home со встроенным дактилоскопическим сканером Touch ID. Смартфон не будет поддерживать функцию распознавания лица Face ID, но будет работать на том же процессоре, что и iPhone 11.

В 2020 году Apple планирует выпустить новый ряд iPhone, куда войдут смартфоны с поддержкой 5G, более быстрым процессором и новой 3-D камерой, ранее сообщало агентство Bloomberg.

Выпуск бюджетной модели может позволить производителю конкурировать на быстрорастущих рынках смартфонов, особенно в Индии, где iPhone до сих пор уступает Android, который можно купить менее чем за $200. Apple планирует открытие своих фирменных магазинов в Индии.

Apple надеется, что продажи iPhone вернутся к росту и превысят 200 млн штук в 2020 году. Новая бюджетная версия iPhone может сыграть существенную роль в достижении этой цели.

Interfax