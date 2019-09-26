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Арестован Фуад Гахраманлы

Сегодня в 13:45 ~ 1 минута на чтение 181
Арестован Фуад Гахраманлы

Арестован бывший заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы.

Как сообщает 1news.az, в четверг, 31 октября, Ф.Гахраманлы был задержан за мелкое хулиганство.

По решению Наримановского районного суда города Баку Ф.Гахраманлы был приговорен к 15 суткам административного ареста.

Напомним, что Ф.Гахраманлы широко известен тем, что издевался над своей женой и дочерями. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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