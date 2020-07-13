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Армяне заявили о ранении двух своих полицейских

Сегодня в 12:36 ~ 1 минута на чтение 64
Армяне заявили о ранении двух своих полицейских

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о двух раненых в результате ответного огня, открытого азербайджанской армией.

«Двое полицейских, несущих боевое дежурство на границе, в результате примененного противником оружия получили легкие ранения близ пункта охраны», - сообщила пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Военнослужащие азербайджанской армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

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