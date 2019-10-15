Армянские боевики будут воевать в Сирии за PKK

С целью присоединения к террористической организации PKK добровольческий батальон сирийских армян имени Нубара Озаняна отправился из Тель-Темира к сирийскому городу Рас-эль-Айн.

Как сообщает EADaily, армянские пособники террористов заявили, что «Турция хочет осуществить жестокую атаку на северо-восток Сирии, уничтожить ее народы и в целом демократическую жизнь».

«Курды, армяне, сирийцы, арабы и все другие народы позаботятся о своей земле и своей жизни. Настало время защиты жизни и свободы. Кто не может защитить свободу, тот не сможет и сохранить язык и культуру», - сказано в заявлении армянских боевиков.

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