Армянские провокаторы и те, кто льет воду на их мельницу: Как куются фейки – ВИДЕОФАКТ

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В последние дни в соцсетях и мессенджерах активно распространяются различные аудиозаписи панического содержания, якобы отправленные азербайджанскими военными и гражданскими лицами.

В них какие-то люди – мужчины и женщины – дрожащими голосами панически сообщают об уничтожении азербайджанских воинских подразделений, растерянности и хаосе в азербайджанских Вооруженных силах, крупных потерях, перечисляя номера различных воинских подразделений.

Эти аудиозаписи однозначно направлены на распространение дезинформации, попытку ввести общество в замешательство и заблуждение, принизить военные успехи Азербайджана и авторитет Азербайджанской армии. Тем не менее, к сожалению, в азербайджанском обществе нашлись те, кто стал распространять эти аудиозаписи, выдавая их за некую сенсацию и эксклюзив.

Но эти лица, распространяя дезинформацию, порой сами того не осознавая, активно льют воду на мельницу армянской пропаганды. Судите сами – есть видеозаписи этого «шедевра» агитпропа, где запечатлен процесс его создания.

Мы видим, как бородатый мужчина лезет из кожи вон, чтобы слезливо, дрожащим якобы от страха голосом отобразить панические настроения некоего абстрактного азербайджанского военнослужащего, не гнушаясь при этом лицемерием и кривлянием. Все могут убедиться в этом, посмотрев представленное ниже видео «рождения» очередного проармянского фейка.

Ранее выдвигались мнения, что этот человек – владеющий азербайджанским языком армянин, но реальность оказалась хуже, так как это азербайджанец, некий Рашад Мамедов. Комментируя видео, он заявил, что снял его «на эмоциях».

«Я чрезмерно эмоциональный человек, патриот. Я не смог выдержать гибели людей, увидел шествие в Баку, призывы к мобилизации (о которой мечтаю и я), и, не подумав, распространил видео», - заявил он.

Ну что ж, после такого бездарного и бестолкового заявления моральный облик этого человека, ныне находящегося за границей и занимающегося темными делами вместе с такими же отщепенцами, как и он сам, не вызывает сомнений. Как и его цели в информационной войне с Азербайджаном, которая идет не менее напряженно, чем бои на линии фронта и на границе. Рашад Мамедов совершил бесчестный, подлый, поступок, которым проявил высшую степень неуважения к шехидам – тем, кто в последние дни стал стеной, о которую разбились армянские атаки на нашу Родину. Несомненно, этот поступок достоин всеобщего осуждения азербайджанским народом, а также тщательного разбирательства правоохранительных органов.

Хочется подчеркнуть, что провокация, рассчитанная на наивных, неопытных людей, которые в это сложное время боев на линии фронта могут поверить ей, - грязное дело. И становится стыдно за тех граждан Азербайджана, кто пересылал друг другу эти аудиозаписи, тем самым попавшись на армянский крючок.

К сожалению, не только простые граждане, но и некоторые СМИ благодаря распространению лжи стали антиазербайджанской платформой для армян. Но, слава Богу, тех, кто не повелся на этот фейк, предпочитая доверять проверенной, точной информации из надежных источников, в азербайджанском обществе оказалось намного больше. Поэтому широкого распространения подобные фейки, служащие армянским интересам, не получили.

Появление этих фейков еще раз доказывает то, что наш противник и увы, некоторые наши сограждане, льющие воду на мельницу армянской пропаганды, не гнушается любых подлостей, и мы в информационной войне должны быть готовы разоблачить любую провокацию армян и их прихвостней.

Тимур Рзаев