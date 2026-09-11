Гроно: ЕС приветствует позитивную динамику в мирном процессе между Баку и Ереваном

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в сфере разминирования и восстановления освобожденных территорий, заявила спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

По ее словам, ЕС остается надежным партнером Азербайджана и поддерживает различные программы, в том числе мирную повестку и региональное сотрудничество.

«Поддерживая мир, мы также стремимся содействовать решению последствий конфликтов прошлого. Это включает поддержку пострадавших от конфликта общин, восстановление и, в частности, вопросы разминирования», — отметила она.

Представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз приветствует позитивную динамику регионального развития и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Она отметила, что важные практические шаги осуществляются по таким направлениям, как делимитация границы, транспортная связанность, торговля и контакты между людьми.

«Мы надеемся, что все это создаст необходимые условия и в конечном итоге приведет к окончательному подписанию мирного соглашения», — добавила представитель ЕС.

Источник: Report