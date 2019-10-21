Армянского бойца отправили в нокаут, а он в прямом эфире начал угрожать зрителю и устроил массовую драку – ВИДЕО

Бои с участием армянских спортсменов в ММА в последнее время не обходятся без скандалов.

Как сообщает 1news.az, очередной подобный случай произошел на турнире по смешанным единоборствам GFC 19 в Сочи.

Представитель Казахстана Жасулан Акимжан отправил в нокаут Миграна Арутюняна и одержал яркую победу.

Но настоящее шоу началось после боя. Мигран Арутюнян не смог принять поражение и, взяв микрофон, начал открыто угрожать одному из болельщиков в зале.

«Эй, дружище, твоей единственной проблемой будет выйти отсюда», - выкрикнул боец.

Армянские СМИ, пытаясь оправдать невоспитанность своего бойца, пишут, что якобы кто-то в зале оскорбил его отца. Было ли так на самом деле или нет, неизвестно. Но армянский боец побежал в зал и развязал массовую драку.

Ведущий вечера пытался успокоить разъяренного армянского бойца и его друзей, но все безуспешно: «Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте честь своих народов. Прекратите драку. На вас смотрят миллионы болельщиков».

К слову, даже армянские СМИ признают, что Арутюнян частенько попадает в скандальные истории и славится своим несколько эпатажным поведением на ринге. К примеру, два года назад Мигран Арутюнян устроил драку со стрельбой в Москве, а через некоторое время после этого он был обвинен в избиении женщины. Заявление в полицию подала на него московская модель Николь Тен. Она утверждала, что армянский борец напал на нее во время совместного отдыха в Сочи.

Своим поведением он пытается быть похожим на Конора МакГрегора, который прославился не столько своими боями, сколько скандалами и шоу, которые он устраивает до боев.

Некоторое время назад мы уже рассказывали о шоу, которое устроили армяне во время турнира по ММА в Самаре. Боец из Армении задушил слабого оппонента, которого выдали за трехкратного чемпиона мира из Турции.

Теймур Максутов, Э.Т.