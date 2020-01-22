Артист лейбла Black Star TERNOVOY показал в Instagram маму-азербайджанку – ФОТО – ВИДЕО

Популярный певец TERNOVOY (Олег Терновой) поделился в социальной сети Instagram семейной фотографией, позитивно встреченную подписчиками.

Напомним, что о своих азербайджанских корнях TERNOVOY рассказал, будучи в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара-19»: «Благодаря фестивалю я впервые приехал на родину моей мамы Лейлы. Она – азербайджанка, а папа у меня русский. Вырос я в Ташкенте, а Баку хотел увидеть всегда».

«Этот отпуск я провел со своими родителями в Ташкенте. Вспомнил прошлую, беззаботную жизнь. Отдохнул сполна, ел вкусную домашнюю и национальную кухню. Этот отпуск был для меня долбанной необходимостью, ибо прошлый год был тяжел. И это хорошо. Но об этом в другой раз и в другом месте. А теперь завершающая мысль – «для меня дом там, где моя семья», - пишет певец в комментарии к фотографии с родителями – мамой Лейлой и отцом Николаем Терновыми.

Сегодня TERNOVOY считается одним из самых перспективных артистов в российском шоу-бизнесе – он обладает привлекательной внешностью, красивым тембром голоса и уходит с головой в любимое дело, что и обеспечивает ему успех.

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В.Ф, Г.Р.