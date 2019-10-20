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Автомобиль снес фонарный столб и врезался в дерево в центре Азербайджана – ФОТО

Сегодня в 12:15 ~ 1 минута на чтение 319
Автомобиль снес фонарный столб и врезался в дерево в центре Азербайджана – ФОТО

В Агдамском районе, расположенном в центральной части Азербайджана, произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, житель села Гузанлы района Джейхун Гурбанов Ашраф оглу 1990 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Нива», потерял управление транспортным средством и врезался сначала в фонарный столб, а затем в дерево.

В результате происшествия в селе Имамгулубейли Агдамского района травмы получили водитель и пассажир житель села Джаирли Бардинского района Ибадов Матлаб Сулейман оглу 1980 года рождения.

Поначалу пострадавших разместили в Агдамской центральной районной больнице, однако, позже они были переведены в Бардинскую центральную районную больниу. Состояние пострадавших в ДТП оценивается как средней степени тяжести. По факту ведется разбирательство.

А.А.

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