AZAL приостановил полеты в Пекин

Авиарейсы из Баку в Пекин, которые осуществляет Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, временно прекращаются.

«Ежегодно в феврале AZAL временно прекращает выполнение рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку. Это объясняется низким спросом из-за Новогодних праздников в этой стране», - сказал 1news.az глава пресс-службы авиакомпании Паша Кесамански.

«Таким образом, как и в предыдущие годы, рейсы в Пекин будут приостановлены с 1 февраля, и возобновлены с 8 марта», - добавил он.

По данным авиакомпании AZAL, приостановка рейсов в феврале не связана с распространением в Китае нового смертоносного вируса, который поразил уже тысячи людей.

По данным на 27 января, в Китае число погибших от нового вируса выросло до 80 человек. Ранее сообщалось о 56 погибших, сообщает издание Meduza со ссылкой на Reuters. Всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек в разных странах мира, преимущественно в Китае. Вирус подтвержден более чем в 10 странах, но на данный момент от пневмонии скончались только заболевшие в Китае.

Новый вирус, который получил название 2019-nCoV, начал распространяться из китайского города Ухань. Власти КНР установили, что эпицентром вспышки вируса является оптовый рынок морепродуктов в этом городе, где в качестве мяса для еды продавали самых разнообразных представителей дикой природы, включая крокодилов, змей и крыс.

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, людям советуется не прикасаться к животным, не употреблять в пищу не до конца приготовленное мясо и яйца, а также не контактировать с больными людьми.

Для наблюдения в режиме реального времени за распространением нового вируса создана специальная онлайн-карта, где отражены данные о подтвержденных случаях заболевания, летальных исходах и случаях выздоровления.

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