AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда - ФОТО 

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана («Азербайджанские авиалинии» - AZAL) в субботу, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 наших соотечественника.

Как сообщает 1news.az, на рейс были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета справку об отсутствии коронавируса (COVID-19). Все они по прибытии должны провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Тимур Рзаев