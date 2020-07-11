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AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда - ФОТО 

Сегодня в 12:38 ~ 1 минута на чтение 162
AZAL выполнил чартерный рейс из Эр-Рияда - ФОТО 
Национальный авиаперевозчик Азербайджана («Азербайджанские авиалинии» - AZAL) в субботу, 11 июля, доставил чартерным рейсом из Эр-Рияда на родину 83 наших соотечественника. 
 
Как сообщает 1news.az, на рейс были допущены пассажиры, получившие в течение 48 часов до вылета справку об отсутствии коронавируса (COVID-19). Все они по прибытии должны провести две недели в самоизоляции. 
 
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. 
 
Тимур Рзаев

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