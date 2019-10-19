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Азер Гариб: Три года ношу амулет, который мне повязал буддистский монах, а он никак не упадет – ВИДЕО

Сегодня в 18:49 ~ 1 минута на чтение 167
Азер Гариб: Три года ношу амулет, который мне повязал буддистский монах, а он никак не упадет – ВИДЕО

Известный журналист, блогер и телеведущий Азер Гариб рассказал об интересной истории с его амулетом – веревочкой, которую повязал ему на правую руку буддистский монах.

Как заявил 1news.az сам А.Гариб, это произошло в Камбодже еще 3 года назад.

«Эта веревочка все еще повязана у меня на руке. По буддистским обычаям, эту веревочку нельзя разрывать или срезать, она должна упасть сама. Но моя никак не падает… Я могу ее понять – зачем ей падать, гуляет со мной по всему миру», - заявил А.Гариб.

Тимур Рзаев

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