Азер Магеррамов: Очень хотим, чтобы номинация Певцова трансформировалась в награду лучшему триатлету Европы

Наступивший сезон для азербайджанского триатлона обещает быть чрезвычайно волнительным.

Речь идет не только об олимпийской квалификации и борьбе за лицензии на Игры, участие в которых само по себе является вершиной для каждого атлета. Вполне понятное волнение связано и с ожиданием гала-вечера Европейского Союза триатлона 15 февраля в Минске, ведь лидер сборной Ростислав Певцов номинирован на звание лучшего триатлета континента по итогам прошлого года.

В течении последнего месяца национальная Федерация (ATF) готовится к предстоящего форуму. Ведь мероприятие в столице Беларуси будет состоять не только из гала-вечера и награждения лучших. Там также состоится Конференция президентов европейских федераций, в которой планирует принять участие и глава ATF Азер Магеррамов. Также азербайджанская сторона готовит презентацию, в которой будет рассказано о достижениях отечественного триатлона, успехах сборной на международной арене, шагам по популяризации этой дисциплины в республике. Также запланированы рабочие встречи с коллегами из других стран и в этом смысле Конференция станет, в том числе и платформой для обмена мнениями.

Но главным событием, конечно же, станет гала-вечер, где назовут лучших триатлетов прошлого сезона. Для Певцова эта вторая подобная номинация – в первый раз это случилось в 2016-м году, когда он стал первым в общем зачете Кубка Европы, дважды отличился на Кубках мира, а также выиграл серебро чемпионата континента на спринтерской дистанции в Шатору.

Но прошлый год стал для Ростислава куда более богатым на достижения. В 2019-м

лидер сборной завоевал бронзу чемпионата Европы по спринту в Казани, стал вторым на Кубке Европы в Днепропетровске, отпраздновал победу в финале Кубка Старого Света в Португалии. Помимо этого, он стал чемпионом мира по акватлону, отобравшись на Всемирные Пляжные Игры в Дохе, где примерил бронзу в индивидуальной гонке, а также серебро в смешанной эстафете вместе с Ксенией Левковской.

А.Магеррамов отметил, что Азербайджан на гала-вечере в Минске будет представлен обширной делегацией: «Номинация Певцова очень важна для нас, мы находимся в предвкушении предстоящего события. Он здорово показал себя, продемонстрировал, что находится в числе ведущих не только в Европе, но и в мире. Все мы болеем за нашего спортсмена и желаем, чтобы номинация трансформировалась в награду лучшему триатлету континента. Поддержим Ростислава большой командой в Минске», - отметил А.Магеррамов.

В борьбе за титул соперниками Певцова станут представители новой волны британского триатлона – серебряный призер чемпионата Европы и финала Кубка континента Сэм Дикинсон и чемпион Старого Света до 23-х лет Бен Дийкстра.

1news.az