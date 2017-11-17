1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджан входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 518
Азербайджан входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых недорогих и популярных стран у российских туристов по дешевизне быстрой еды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, страны СНГ входят в первую пятерку популярных туристических направлений с недорогой быстрой едой.

Рейтинг составлен по результатам сравнения цен на бургер БигМак в популярных туристических направлениях.

По данным ТурСтат, дешевле всего в популярных у российских туристов странах такой бургер обойдется в России - 135 рублей (3.57 ман.), дороже всего - в странах Еврозоны 290 рублей (7.67 ман.).

В Азербайджане этот бургер обойдется в 150 рублей (3.97 ман.), в Турции - 152 рубля (4.02 ман.), в Польше - 179 рублей (4.73 ман.), во Вьетнаме - 181 рубль (4.78 ман.), в Китае - 191 рубль (5.05 ман.), в Чехии - 234 рубля (6.19 ман.).

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

518

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены