Азербайджан входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых недорогих и популярных стран у российских туристов по дешевизне быстрой еды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, страны СНГ входят в первую пятерку популярных туристических направлений с недорогой быстрой едой.

Рейтинг составлен по результатам сравнения цен на бургер БигМак в популярных туристических направлениях.

По данным ТурСтат, дешевле всего в популярных у российских туристов странах такой бургер обойдется в России - 135 рублей (3.57 ман.), дороже всего - в странах Еврозоны 290 рублей (7.67 ман.).

В Азербайджане этот бургер обойдется в 150 рублей (3.97 ман.), в Турции - 152 рубля (4.02 ман.), в Польше - 179 рублей (4.73 ман.), во Вьетнаме - 181 рубль (4.78 ман.), в Китае - 191 рубль (5.05 ман.), в Чехии - 234 рубля (6.19 ман.).

Эльшан Рустамов, Г.Р.