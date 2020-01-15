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Азербайджанская актриса удостоена Гран-при международного конкурса – ФОТО

Сегодня в 16:56 ~ 1 минута на чтение 238
Азербайджанская актриса удостоена Гран-при международного конкурса – ФОТО

Солистка балетной труппы Азербайджанского академического музыкального театра Мелек Сафарова удостоена Гран-при IX Международного конкурса искусств Caspi Art, проводившегося в Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу театра, победители в различных номинациях определялись по фотографиям и видеозаписям, присланным на конкурс - Мелек Сафарова представила на конкурс балетную композицию «Vəsf» (Образ) в номинации «Танцевальный жанр».

Актриса выражает благодарность организатором конкурса за высокую оценку ее творческого номера, а также главному дирижеру театра, заслуженному деятелю искусств Фахраддину Атаеву, балетмейстеру-постановщику, заслуженной артистке Елене Агаевой, режиссеру Самиру Гуламову за съемки и всему театральному коллективу.

Мелек Сафарова – выпускница Бакинской хореографической академии и факультета филологии французского языка Азербайджанского университета языков, с 2014 года работает в Азербайджанском академическом музыкальном театре, играла во многих постановках. В прошлом году была признана лучшим балетным артистом театра.

Ф.В, Г.Р.

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