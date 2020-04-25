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Азербайджанские актеры репетируют новый спектакль в онлайн-режиме - ВИДЕО 

Сегодня в 12:40 ~ 1 минута на чтение 384
Азербайджанские актеры репетируют новый спектакль в онлайн-режиме - ВИДЕО 
Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна продолжает онлайн-репетиции спектакля по пьесе российского драматурга Аллы Коровкиной «ВыбиРАЙ!». 
 
Как сообщил 1news.az заместитель директора театра Ильхам Мамедов, режиссером-постановщиком спектакля является Белла Сафина (Климашева), а художественным руководителем - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. 
 
Над музыкальным оформлением работает заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов. 
 
«ВыбиРАЙ!» - это пьеса о шансе на выбор между добром и злом, который выпадает каждому, о том, как жить, чтобы оставаться человеком.  
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
 

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