Азербайджанские актеры репетируют новый спектакль в онлайн-режиме - ВИДЕО 

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Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна продолжает онлайн-репетиции спектакля по пьесе российского драматурга Аллы Коровкиной «ВыбиРАЙ!».

Как сообщил 1news.az заместитель директора театра Ильхам Мамедов, режиссером-постановщиком спектакля является Белла Сафина (Климашева), а художественным руководителем - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Над музыкальным оформлением работает заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.

«ВыбиРАЙ!» - это пьеса о шансе на выбор между добром и злом, который выпадает каждому, о том, как жить, чтобы оставаться человеком.

Тимур Рзаев, Г.Р.