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Азербайджанские спортсменки победили армянских и стали призерами чемпионата Европы

Сегодня в 18:17 ~ 1 минута на чтение 374
Азербайджанские спортсменки победили армянских и стали призерами чемпионата Европы
Женская сборная Азербайджана по шахматам стала призером чемпионата Европы, проходящего в грузинском городе Батуми.
 
Как сообщает 1news.az, в последнем туре они обыграли армянских шахматисток со счетом 2,5:1,5 и заняли третье место, завоевав бронзовые медали.
 
Победителем же турнира стала российская женская сборная по шахматам.
 
В заключительном туре российские шахматистки обыграли турецкую шахматную сборную со счетом 3,5:0,5, что сделало их недосягаемыми для ближайших преследователей — сборной Грузии.
 
В итоговой турнирной таблице женская сборная России набрала 16 очков, сборная Грузии 15 очков, что стало вторым результатом. Третье место у команды Азербайджана, набравшей в итоге 14 очков.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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