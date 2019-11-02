Азербайджанские спортсменки победили армянских и стали призерами чемпионата Европы

Женская сборная Азербайджана по шахматам стала призером чемпионата Европы, проходящего в грузинском городе Батуми.

Как сообщает 1news.az, в последнем туре они обыграли армянских шахматисток со счетом 2,5:1,5 и заняли третье место, завоевав бронзовые медали.

Победителем же турнира стала российская женская сборная по шахматам.

В заключительном туре российские шахматистки обыграли турецкую шахматную сборную со счетом 3,5:0,5, что сделало их недосягаемыми для ближайших преследователей — сборной Грузии.

В итоговой турнирной таблице женская сборная России набрала 16 очков, сборная Грузии 15 очков, что стало вторым результатом. Третье место у команды Азербайджана, набравшей в итоге 14 очков.

Тимур Рзаев, Г.Р.