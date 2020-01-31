Азербайджанские студенты, прибывшие из Китая в Баку, помещены в карантин

Находившиеся в городе Ухань несколько азербайджанских студентов, обучавшихся в Китае, были доставлены на родину в четверг, 30 января.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, на границе студенты прошли специальную проверку.
«Затем они под врачебным контролем были доставлены в закрытое медучреждение. На данный момент каких-либо признаков заболевания коронавирусом у студентов не обнаружено.
Студенты помещены в карантин. Такие меры применяются в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения определила инкубационный период коронавируса - 14 дней.
В медучреждении созданы все условия. Если в течение 14 дней каких-либо изменений в состоянии здоровья студентов не будет, их отпустят домой», - подчеркнули в Минздраве.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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