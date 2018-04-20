Бахар Мурадова о силах, пытающихся остановить проведение реформ в Азербайджане

Какие силы стояли за несанкционированной акцией 19 октября, и каковы их цели – очевидно.
Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила вице-спикер Бахар Мурадова.
«Они хотели совершить незаконные действия и пытались при этом привлечь к этому людей с определенным социальным недовольством. Одним словом, они пытались провести акцию по заказу лиц, прислуживающих армянским интересам», - сказала она.
По ее словам, целью этих сил было остановить проведение реформ в Азербайджане, подорвать государство, свергнуть законное правительство.
«У них нет никаких возможностей достичь таких целей», - сказала она.
Бахар Мурадова указала, что азербайджанское государство, дав этим действиям правовую оценку, продолжит свой путь.
Эльшан Рустамов, Г.Р.