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Бахар Мурадова о силах, пытающихся остановить проведение реформ в Азербайджане

Сегодня в 15:03 ~ 1 минута на чтение 142
Бахар Мурадова о силах, пытающихся остановить проведение реформ в Азербайджане

Какие силы стояли за несанкционированной акцией 19 октября, и каковы их цели – очевидно.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявила вице-спикер Бахар Мурадова.

«Они хотели совершить незаконные действия и пытались при этом привлечь к этому людей с определенным социальным недовольством. Одним словом, они пытались провести акцию по заказу лиц, прислуживающих армянским интересам», - сказала она.

По ее словам, целью этих сил было остановить проведение реформ в Азербайджане, подорвать государство, свергнуть законное правительство.

«У них нет никаких возможностей достичь таких целей», - сказала она.

Бахар Мурадова указала, что азербайджанское государство, дав этим действиям правовую оценку, продолжит свой путь.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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