Бакинский метрополитен переименует две станции метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" намерено переименовать станции метро "Улдуз" и "Халглар достлугу".

Об этом сообщил Report главный инженер метрополитена Алихан Османов.

"Мы хотели бы переименовать "Улдуз" в "Беюкшор". А для станции "Халглар достлугу" ("Дружба народов"), название которой напоминает о временах СССР, мы предложили несколько вариантов. Рядом с метростанцией есть несколько улиц и проспектов, названных в честь выдающихся личностей. Одна из них в направлении поселка Гюнешли (проспект Бабека – ред.), другая через универмаг "Лачын" (улица Бахруза Нуриева). Я не хочу пока их называть, но мы уже обратились в Терминологическую комиссию при Кабинете министров", - сказал он.

По его словам, Бакметрополитен представил в Терминологическую комиссию предложения по названиям всех станций, которые будут находиться на "фиолетовой линии": "Присваивать эти названия или нет, решает комиссия. Как правило, название соответствует территории, на которой станция находится. Однако у нас есть станции, к примеру, "Низами" и "Мемар Аджами", рядом с которыми нет соответствующих названию улиц, проспектов и пр. Сейчас комиссия строго следит за этим".