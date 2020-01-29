Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год! – ФОТО

Банк Республика, один из ведущих финансовых институтов в Азербайджане, опубликовал финансовые показатели за 2019 год.

Согласно отчетности, банк продемонстрировал значительный рост по всем ключевым финансовым показателям, усилив свои позиции на рынке.

Так, согласно отчету, по сравнению с 2018 годом, чистая прибыль банка выросла в 10 раз и составила 20,4 млн манатов, чистая операционная прибыль банка увеличилась в 4 раза и составила 40,7 млн манатов, а чистая процентная прибыль банка увеличилась на 68% и составила 41,3 млн манатов.

По состоянию на 1 января 2020 года активы банка составили более 1,4 миллиарда манатов, что на 44% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Кроме того, совокупный капитал банка увеличился на 49%, депозитный портфель - на 54%, а кредитный портфель - на 41%.

«В 2019 году банк продолжил динамично развиваться, показав существенный рост по всем направлениям, еще раз доказав устойчивость выбранной бизнес-модели, направленной на обслуживание реального сектора экономики. Банк смог достичь высоких результатов благодаря непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, повышению качества клиентского сервиса, созданию и развитию новых цифровых решений. За отчетный год мы существенно расширили как клиентскую базу банка, так и увеличили кредитный портфель, особенно в таких сегментах как микро-, малое и среднее предпринимательство.

Высокие финансовые результаты были также отмечены со стороны международных финансовых институтов. После долгой паузы 3 крупные финансовые организации (FMO, IFC и EBRD), заключив кредитные соглашения с Банком Республика, вернулись на азербайджанский рынок. В то же время рейтинговое агентство Moodys повысило рейтинг Банка Республика до уровня «В3» с прогнозом «Позитивный».

Хотелось бы поблагодарить нашу команду, всех клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижение этого результата! Своей работой, высоким качеством обслуживания и интересными предложениями мы и в будущем будем оправдывать оказанное доверие, продолжив динамичное развитие», - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, Фейсбук-странице банка или позвонив по номеру «144».

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