Блогер Салех Насиров о новом случае суицида: Дети гибнут из-за отсутствия системы соцработников – ВИДЕО

Случаи суицида среди подростков и молодых людей в Азербайджане стали трагической реальностью повседневной жизни.
С печальной регулярностью молодые люди с неокрепшей психикой по тем или иным причинам приходят к решению покончить с собой – бросаются с балконов, крыш и мостов, вешаются, поджигают себя и прочее.
Причины этой тенденции остаются неизвестными, поскольку с молодыми людьми, находящимися в уязвимом эмоциональном состоянии, никто не занимается, их никто не контролирует. Члены семьи не всегда замечают, что с ребенком что-то не так, либо, замечая, не знают, как правильно поступить, и какие превентивные действия предпринять.
Проблему отсутствия в Азербайджане системы социальной защиты в очередной раз поднимает известный блогер Салех Насиров, приводя в пример очередной случай суицида, произошедший на днях в Товузе. Об этом он пишет в своем Инстаграмм-канале.
Там молодая девушка бросилась с моста в реку. По информации блогера, причиной самоубийства стало то, что девушка не выдержала смерти отца – настолько была сильной привязанность.
«Если молодые люди рассматривают самоубийство как решение проблем, путь выхода из эмоционального и психологического стресса, это означает лишь то, что в стране не существует ни профессиональных социальных работников, держащих под контролем детей в проблемных семьях, как не существует ни системы защиты детей, ни горячей линии», - пишет Салех Насиров.
«При наличии работающей системы социальной защиты погибшая девушка своевременно получила бы социальную и психологическую поддержку со стороны профессионалов и находилась бы под строгим присмотром, учитывая ее шаткое эмоциональное состояние», - добавляет он.
Возмущен блогер и отсутствием поддержки в окружении тех молодых людей, которые находятся в крайне депрессивном состоянии, которое граничит с суицидальным.
«Все только снимают на телефон, но никто не готов помочь», - пишет блогер.
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Tovuzda cavan bir qız atasının ölümünə dözməyib körpüdən özünü yerə ataraq intihar edib. Atalar qız övladlarını çox istəyirlər, bəsləyirlər, qoruyurlar, nazı ilə oynayırlar və o üzdən qız uşaqları atalarına çox bağlı olurlar. . Gör indi bu yazıq qız da atasına necə bağlı olub ki, ölümünə dözməyib intihar edib. . Əgər bir insan problemdən, stresdən, mənəvi sarsıntıdan və psixi gərginlikdən çıxış yolunu məhz intiharda görürsə, demək ölkədə ailələrlə işləyən nə peşakar sosial işçilər, nə uşaq müdafiəsi sistemi, nə də qaynar xətt var! . Olsaydı, bu keysə ERKƏN müdaxilə olunardı, qıza vaxtında və yerində PEŞAKAR sosial yardım göstərilərdi, ailəsilə iş aparılardı, psixoloqla təmin olunardı, uşaq daima ciddi nəzarət altında saxlanılardı. . P.S. Yaxşı, ölkədə qaynar xətt və sosial xidmətlər yoxdur. Bunu bildik. Bəs bu hadisənin şahidi olan və heç bir tədbir görməyən insanlar indi necə rahat yata bilərlər axı???? Hamı telefona çəkir, heç kəs də yardım etmir.
Блогер Салех Насиров многократно поднимал проблему отсутствия в Азербайджане системы социальных работников, которые должны служить своеобразным мостом между гражданином и существующими государственными и частными механизмами помощи уязвимым группам населения.
Салех – сотрудник организации United Aid for Azerbaijan (UAFA - «Объединенная помощь Азербайджану»), которая внедряет в Азербайджане понятие социального работника с 2007 года. Помимо активной работы по проектам, реализуемым UAFA, он проводит и индивидуальную работу посредством социальных сетей, своего блога и личных контактов.
«Социальный работник должен быть специально обученным человеком с целым рядом необходимых профессиональных и личностных качеств. Он должен иметь подход к человеку, должен уметь сразу же понять и проанализировать проблему и выбрать наилучший путь ее разрешения», - говорил Салех Насиров в одном из интервью 1news.az.
Многие люди не знают своих прав, не знают, куда обратиться со своей проблемой, не умеют грамотно оформить заявку, говорит Салех. Роль социального работника в том, чтобы объяснить человеку его права в конкретной ситуации и добиться их реализации.
Социальный работник, как его видит Салех, должен быть независимым и не быть привязанным к какому-либо государственному учреждению. Более того, соцработнику необходимо досконально знать все лазейки в законе и быть обеспеченным высокой зарплатой, чтобы «чувствовать свою значимость, дорожить работой и репутацией».
Салех Насиров убежден, что в Азербайджане система социальной помощи со стороны государства гражданам, находящимся в критической ситуации, действует, но отсутствует необходимый мост.
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Елена Остапенко, Э.Т.