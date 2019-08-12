Блогер Салех Насиров о новом случае суицида: Дети гибнут из-за отсутствия системы соцработников – ВИДЕО

Случаи суицида среди подростков и молодых людей в Азербайджане стали трагической реальностью повседневной жизни.

С печальной регулярностью молодые люди с неокрепшей психикой по тем или иным причинам приходят к решению покончить с собой – бросаются с балконов, крыш и мостов, вешаются, поджигают себя и прочее.

Причины этой тенденции остаются неизвестными, поскольку с молодыми людьми, находящимися в уязвимом эмоциональном состоянии, никто не занимается, их никто не контролирует. Члены семьи не всегда замечают, что с ребенком что-то не так, либо, замечая, не знают, как правильно поступить, и какие превентивные действия предпринять.

Проблему отсутствия в Азербайджане системы социальной защиты в очередной раз поднимает известный блогер Салех Насиров, приводя в пример очередной случай суицида, произошедший на днях в Товузе. Об этом он пишет в своем Инстаграмм-канале.

Там молодая девушка бросилась с моста в реку. По информации блогера, причиной самоубийства стало то, что девушка не выдержала смерти отца – настолько была сильной привязанность.

«Если молодые люди рассматривают самоубийство как решение проблем, путь выхода из эмоционального и психологического стресса, это означает лишь то, что в стране не существует ни профессиональных социальных работников, держащих под контролем детей в проблемных семьях, как не существует ни системы защиты детей, ни горячей линии», - пишет Салех Насиров.

«При наличии работающей системы социальной защиты погибшая девушка своевременно получила бы социальную и психологическую поддержку со стороны профессионалов и находилась бы под строгим присмотром, учитывая ее шаткое эмоциональное состояние», - добавляет он.

Возмущен блогер и отсутствием поддержки в окружении тех молодых людей, которые находятся в крайне депрессивном состоянии, которое граничит с суицидальным.

«Все только снимают на телефон, но никто не готов помочь», - пишет блогер.

Блогер Салех Насиров многократно поднимал проблему отсутствия в Азербайджане системы социальных работников, которые должны служить своеобразным мостом между гражданином и существующими государственными и частными механизмами помощи уязвимым группам населения.

Салех – сотрудник организации United Aid for Azerbaijan (UAFA - «Объединенная помощь Азербайджану»), которая внедряет в Азербайджане понятие социального работника с 2007 года. Помимо активной работы по проектам, реализуемым UAFA, он проводит и индивидуальную работу посредством социальных сетей, своего блога и личных контактов.

«Социальный работник должен быть специально обученным человеком с целым рядом необходимых профессиональных и личностных качеств. Он должен иметь подход к человеку, должен уметь сразу же понять и проанализировать проблему и выбрать наилучший путь ее разрешения», - говорил Салех Насиров в одном из интервью 1news.az.

Многие люди не знают своих прав, не знают, куда обратиться со своей проблемой, не умеют грамотно оформить заявку, говорит Салех. Роль социального работника в том, чтобы объяснить человеку его права в конкретной ситуации и добиться их реализации.

Социальный работник, как его видит Салех, должен быть независимым и не быть привязанным к какому-либо государственному учреждению. Более того, соцработнику необходимо досконально знать все лазейки в законе и быть обеспеченным высокой зарплатой, чтобы «чувствовать свою значимость, дорожить работой и репутацией».

Салех Насиров убежден, что в Азербайджане система социальной помощи со стороны государства гражданам, находящимся в критической ситуации, действует, но отсутствует необходимый мост.

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Елена Остапенко, Э.Т.