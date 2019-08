Блогер Салех Насиров о новом случае суицида: Дети гибнут из-за отсутствия системы соцработников – ВИДЕО

View this post on Instagram

Tovuzda cavan bir qız atasının ölümünə dözməyib körpüdən özünü yerə ataraq intihar edib. Atalar qız övladlarını çox istəyirlər, bəsləyirlər, qoruyurlar, nazı ilə oynayırlar və o üzdən qız uşaqları atalarına çox bağlı olurlar. . Gör indi bu yazıq qız da atasına necə bağlı olub ki, ölümünə dözməyib intihar edib. . Əgər bir insan problemdən, stresdən, mənəvi sarsıntıdan və psixi gərginlikdən çıxış yolunu məhz intiharda görürsə, demək ölkədə ailələrlə işləyən nə peşakar sosial işçilər, nə uşaq müdafiəsi sistemi, nə də qaynar xətt var! . Olsaydı, bu keysə ERKƏN müdaxilə olunardı, qıza vaxtında və yerində PEŞAKAR sosial yardım göstərilərdi, ailəsilə iş aparılardı, psixoloqla təmin olunardı, uşaq daima ciddi nəzarət altında saxlanılardı. . P.S. Yaxşı, ölkədə qaynar xətt və sosial xidmətlər yoxdur. Bunu bildik. Bəs bu hadisənin şahidi olan və heç bir tədbir görməyən insanlar indi necə rahat yata bilərlər axı???? Hamı telefona çəkir, heç kəs də yardım etmir.