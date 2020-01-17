Caspian European Club организовал бизнес-тур – ФОТО

В рамках бизнес-тура 16-17 января 2020 года члены Caspian European Club посетили Азербайджанский институт пищевой безопасности (АИПБ).

Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Компаниям была предоставлена подробная информация о деятельности Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ). В рамках бизнес-тура компании ознакомились также с деятельностью Сектора централизованного приема проб, Национальной референтной лаборатории и Центральной ветеринарной лаборатории.

Участникам бизнес-тура в интерактивном формате была предоставлена информация о деятельности и дальнейших планах АИПБ. В неформальной обстановке состоялась встреча членов Caspian European Club с руководством АИПБ, которое ответило на интересующие участников бизнес-тура вопросы. Стороны провели обсуждения о возможностях сотрудничества, достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве, сказал Тельман Алиев.

Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club традиционно проводит подобные бизнес-туры для деловых людей с целью более детального ознакомления с потенциалом крупнейших государственных и частных предприятий страны и региона, а также возможностями налаживания партнерства. В течение года было организовано свыше десяти бизнес-туров, в том числе в освобожденное от армянских захватчиков село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, в Парк высоких технологий НАНА, в Нахчыванскую Автономную Республику, в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, в Бакинский международный морской торговый порт, на шоколадную фабрику Ulduz, на фабрику косметической компании Gazelli Group, на фабрику компании Debet Safety, Центр инноваций при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и т.д.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане и полномочных представителей в США, Германии, Польше, Чехии и Латвии.