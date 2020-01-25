Число заболевших коронавирусом в Китае возросло до 1330 

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, в столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших.

Отметим, что ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек.

Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.

В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.

Кроме того, впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун.

У Лян Удун, врача отделения отоларингологии Больницы китайской и европейской медицины провинции Хубэй «Синьхуа» в городе Ухань 16 января появились симптомы заражения новым типом коронавируса, 18-го его перевели в больницу «Цзиньиньтан», где несмотря на все усилия коллег, он скончался 25 января.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.