Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.

За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных случаев (24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань).

В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять.

Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.

По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.

Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

РИА Новости