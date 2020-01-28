Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РИА Новости.
Днем ранее официально сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.
За сутки подтвержден 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировано 26 летальных случаев (24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань).
В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять.
Из 106 смертей 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса.
По данным китайских властей, 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов выписали из больниц.
Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
РИА Новости