Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 19 человек

Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 19 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Киодо.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Число пострадавших приблизилось к 150 человек.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре - до 45 метров в секунду, при порывах - до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысяч домов, что примерно в три раза больше, чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.

Поступают многочисленные сообщения о выходе рек и подтоплениях. Так, в частности, в городе Нагано в результате разлива реки Тикума около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. Аналогичная ситуация сложилась и в префектуре Саитама. Там, в затопленном доме престарелых заблокированными оказались 260 постояльцев. В настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.

Ria.ru